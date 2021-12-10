На Донетчине женщина погибла дома от взрыва тротила

Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва в частном доме в селе Зверево под Покровском. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.



Вечером 9 декабря в доме, по предварительным данным, произошел взрыв тротила, в результате чего погибла женщина и пострадали двое мужчин. Пострадавшие получили рваные раны конечностей ног и лица.



«Признаков горения на месте не обнаружено. Конструкции дома не повреждены», – добавили спасатели.



Личности пострадавших, а также причина и обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками Национальной полиции.