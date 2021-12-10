В Украине теперь запрещены бесплатные пластиковые пакеты

С 10 декабря магазины, аптеки и заведения общепита в Украине не могут бесплатно предлагать клиентам пластиковые пакеты. Соответствующий закон «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины» вступил в силу.



Под запрет не подпадут биоразлагаемые, а также сверхтонкие пластиковые пакеты для первичной упаковки свежей рыбы, мяса и продукции из них, сыпучих продуктов и льда. При этом предлагать клиентам пакеты за деньги по-прежнему можно.



К нарушителям будут применяться административно-хозяйственные санкции. Если Госпродслужба зафиксирует в торговых заведениях бесплатное распространение пластиковых пакетов, то штраф будет составлять от 1,7 тысячи гривен до 3,4 тысячи гривен, а при повторном нарушении — до 8,5 тысячи гривен.



Цель такого решения — предотвратить накапливание пластиковых отходов.

1 июня Верховная Рада приняла закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины» с целью сокращения использования легких пластиковых пакетов в соответствии с правилами, действующими в Евросоюзе. Запрет на использование пластиковых пакетов в Украине будет введен в несколько этапов.