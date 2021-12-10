Почти все учителя Луганской области вакцинированы от коронавируса

В Луганской области почти 100% работников учебных заведений (98,9%) и чиновников местных администраций (99,77%) вакцинированы против коронавируса. Речь идет о территории, подконтрольной украинской власти.



Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОГА.



Там напомнили, что вакцинацию от COVID-19 в области проводят 19 мобильных бригад, 55 пунктов прививок и 11 центров массовой вакцинации.



С начала прививочной кампании на Луганщине сделано более 469,3 тысяч прививок.



Из них вакциной «Ковишилд» – 13 930, вакциной «Астразенека» – 79 452, вакциной «Коранавак» – 139 766, вакциной «Пфайзер» – 187 452, вакциной «Модерна» – 48. В Луганской ОГА отметили, что вакциной «Пфайзер» вакцинированы 1612 детей.



Первую дозу вакцин получили 251 711 человек (37,75% населения области), две дозы – 217 637 (32,64%).