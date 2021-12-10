В Донецке упал беспилотник, район перекрыли боевики «ДНР»

Беспилотный летательный аппарат упал в поселке шахты «Октябрьская» в Донецке. Об этом сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».



Инцидент произошел сегодня примерно в полдень возле дома № 39 по Кремлевскому проспекту. По словам жителей дома, беспилотник не сбивали, так как не было слышно ни выстрелов, ни разрывов.

Место падения беспилотника. Фото: «Донбасс решает» / Telegram

На место происшествия приехали незаконные вооруженные формирования «ДНР», «полиция», пожарные и медики. Район возле дома оцепили.



Силовики задокументировали случившееся, пытались определить, откуда прилетел беспилотник. Затем его увезли.