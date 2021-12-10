В Луганской области за сутки умерли 8 человек от ковида

В Луганской области за 9 декабря лабораторно подтвердили 121 новый случай COVID-19. От осложнений умерли восемь человек — все старше 50 лет.



Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.



Наибольшее количество заболевших — в Северодонецке, Станице Луганской, Рубежном и Лисичанске.



Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 установили у 58 445 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 52 463 человека, умерли — 2 078 человек. Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 276 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 37,7 (при пороговом уровне — 60).



С начала прививочной кампании на Луганщине сделано более 469,3 тысяч прививок. Первую дозу вакцин получили 251 711 человек (37,75% населения области), две дозы — 217 637 (32,64%).



С 7 декабря Луганская область находится в «желтой» зоне карантина.