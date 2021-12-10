«Очередной акт агрессии против Украины»: Посольство США отреагировало на инцидент с кораблем «Донбасс»

В посольстве США в Украине заявили, что обвинениями в провокации украинских ВМС в Керченском проливе Россия отвлекает внимание от своей агрессии.



В заявлении посольства, опубликованном в Twitter, отмечается, что корабль «Донбасс» имеет полное право перемещаться в водах Украины.



«Неправдивые обвинения России являются частью ее неустанной кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море — очередной акт агрессии против Украины», — подчеркивают американские дипломаты.

Вечером 9 декабря ФСБ заявило, что «Донбасс» находился на расстоянии 18 морских миль от Керченского пролива и требования изменить курс не выполняет. Российская сторона утверждала, что указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания.



Позже в ФСБ сообщили, что «Донбасс» лег на обратный курс от Керченского пролива.



В штабе операции Объединенных сил заявили, что судно ВМС Украины «Донбасс» не собиралось проходить через Керченский пролив. Там отметили, что судно не входило в «чувствительные зоны» и выполняло задачи в своих территориальных водах.