На Донбассе боевики 4 раза открывали огонь по украинским военным

С начала суток боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь, в том числе один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, вблизи населенного пункта Песчаное на Луганщине боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм.
Украинские позиции также обстреляли в направлении Новотошковского, Попасной, Майорска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По информации штаба ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
«Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение», — говорится в сообщении.