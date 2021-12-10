На Донбассе боевики 4 раза открывали огонь по украинским военным

С начала суток боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь, в том числе один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Так, вблизи населенного пункта Песчаное на Луганщине боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм.



Украинские позиции также обстреляли в направлении Новотошковского, Попасной, Майорска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



По информации штаба ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



«Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение», — говорится в сообщении.

Читайте также: На Донбассе в результате обстрела пострадали два украинских военных