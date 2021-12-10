Дело «Изоляции»: В Офисе генпрокурора пояснили, как один из ключевых обвиняемых смог выехать из Украины

Обвиняемый в преступлениях по делу о донецкой тюрьме «Изоляция» Евгений Бражников смог покинуть пределы Украины, но это не поможет ему избежать уголовной ответственности. Об этом заявил начальник департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь во время мероприятия «Izolyatsia: must speak. Год спустя» в Киеве.



Он пояснил, что обвинительный акт в отношении Бражникова Офисом генерального прокурора был направлен в суд еще в апреле текущего года. Однако до этого времени судебное рассмотрение так и не было начато, не по вине прокуроров, отметил Рудь.



«Верховным Судом только осенью был определен суд, который будет осуществлять рассмотрение этого производства, это Оболонский районный суд. И в связи с тем, что за этот период времени закончился срок процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемого, он воспользовался этим для попытки избежания уголовной ответственности», — сказал представитель Офиса генпрокурора.



При этом Рудь подчеркнул, что выезд Бражникова может на какое-то время затянуть процесс, но ответственности ему избежать не удастся.



«Уверяю: тот факт, что он выехал на территорию другой страны, никоим образом не даст ему возможность избежать того, что он предстанет перед судом. Да, это затягивает процесс, но в тоже время прокурором на первом же судебном заседании будет инициирован вопрос по объявлению его в розыск и направлению судом запроса об экстрадиции в соответствующую страну, где он по оперативной информации, на данное время находится», — отметил Юрий Рудь.

Евгений Бражников — один из ключевых обвиняемых в деле «Изоляции». По версии следствия, он «исполнял распоряжения» руководства подпольной тюрьмы, расположенной в здании бывшего завода изоляционных материалов в Донецке под контролем группировки «ДНР». Бражников вернулся в Украину в результате обмена заключенными 29 декабря 2019 года. Через несколько месяцев, допросив бывших пленных «Изоляции», СБУ сообщила ему о подозрении.



Обвиняемый пытках в тюрьме «ДНР» «Изоляция» Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции. Об этом сообщил его адвокат Виталий Гончаров.