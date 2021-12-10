«ДНР» заявила о погибшем и раненом при обезвреживании боеприпаса с беспилотника в Донецке

Сегодня в Донецке при обезвреживании боеприпаса с беспилотника погиб один «военнослужащий» группировки «ДНР» и второй получил ранения. Об этом сообщили в «управлении народной милииции», передает сепаратистский ресурс «ДАН».



Как утверждается, боеприпас был сброшен якобы с «украинского беспилотника» в районе остановки общественного транспорта в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка.



«Неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено местными жителями, а место происшествия оцеплено военнослужащими народной милиции ДНР. В ходе обезвреживания сброшенного боеприпаса неустановленного типа произошел его подрыв. В результате один военнослужащий погиб, второй получил осколочные ранения», — сказано в собщении.

Ранее сообщалось, что сегодня беспилотник упал в поселке шахты «Октябрьская» в Донецке. Инцидент произошел примерно в полдень возле дома №39 по Кремлевскому проспекту. По словам жителей дома, беспилотник не сбивали, так как не было слышно ни выстрелов, ни разрывов.