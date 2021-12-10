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Пленная «ДНР» стала победительницей Национальной правозащитной премии-2021

10 декабря 2021, 23:19

Пленная «ДНР» стала победительницей Национальной правозащитной премии-2021

Победительницей Национальной правозащитной премии 2021 года стала Людмила Гусейнова, которая находится в плену на оккупированной Донетчине. Об этом сообщает «Центр гражданских свобод».

Как рассказывают правозащитники, 59-летняя Людмила Гусейнова из Новоазовска, который сейчас контролирует группировка «ДНР», инженер по технике безопасности местной птицефабрики. Она — общественная уполномоченная по правам ребенка в ОРДО.


Людмила Гусейнова. Фото: Facebook Центр гражданских свобод

После оккупации Людмила Гусейнова начала всеукраинское движение защиты прав детей, оказавшихся в бесчеловечных условиях существования, в селе Приморское, фактически на линии фронта. Людмила организовала регулярный сбор и доставку в село частным транспортом гуманитарной помощи для детей-сирот и полусирот из Новоазовского интерната, который Украина не успела эвакуировать, а боевики расформировали.

Силами благотворителей, объединенных Гусейновой, в школе создали библиотеку украинской литературы, приобрели компьютер, а каждый ребенок получал открытки из Киева, Харькова, Львова, Одессы.

«Не боялась защищать права детей перед местными чиновниками и полицией так называемой "ДНР", добилась освобождения нескольких детей, которые были отправлены во взрослую психиатрическую больницу как малолетние преступники. Персонально занималась устройством на оздоровление и опекой детей, у которых были обнаружены малокровие и плеврит в результате ненадлежащих условий быта», — рассказывают правозащитники.

Людмила Гусейнова с детьми в интернате. Фото: Facebook Центр гражданских свобод

За активную правозащитную деятельность Гусейнова была арестована «ДНР» по фиктивным обвинениям. 40 дней она провела в секретной тюрьме «Изоляция», и уже два года находится в Донецком СИЗО.

В камере на 30 человек Людмила единственная «политическая» среди женщин-уголовных рецидивисток. Суд еще не состоялся, дело передано на дорасследование.

Однако даже в заключении Гусейнова продолжает правозащитную деятельность: через свои контакты разыскивает на подконтрольной Украине территории родственников женщин в СИЗО, чтобы они ходатайствовали о возвращении их на отбытие срока в украинских исправительных учреждениях.

Награду Национальной правозащитной премии 2021 года для Людмилы Гусейновой уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вручила  мужу пленной правозащитницы.

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