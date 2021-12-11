В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 10 133 человек, умерли 446 пациентов

В Украине за минувшие сутки, 10 декабря, зафиксировано 10 133 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели 25 861 человек, 446 пациентов умерли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Среди новых подтвержденных случаев заболевания — 991 ребенок и 199 медработников.



За сутки были вакцинированы 168 359 человек — первую дозу получили 55 798 человек, полностью иммунизированы — 112 561 человек.



Также за минувшие сутки госпитализировано 2 307 человек.



За все время пандемии в Украине коронавирусной болезнью заболели 3 553 817 человек, из которых выздоровели 3 184 287 человек, летальных исходов 90 789.



С начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек.