Боевики 6 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Обстрелы зафиксированы вблизи Пищано, Новотошковского, Попасной, Майорска, Пивденного и Новоалександровки.



Боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



С полуночи на Донбассе сохраняется режим «тишины».