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Администрация Байдена отложила дополнительную военную помощь Украине на 200 млн долларов

11 декабря 2021, 09:28

Администрация Байдена отложила дополнительную военную помощь Украине на 200 млн долларов

Администрация президента США Джо Байдена заморозила предоставление Украине пакета дополнительной военной помощи в размере 200 млн долларов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех человек, знакомых с вопросом.

Один из них сказал, что сейчас обсуждается ряд других вариантов дальнейшей помощи Украине, включая гораздо более крупный пакет помощи, который будет одобрен в случае дальнейшего вторжения России.

Ранее на этой неделе советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что президент Джо Байден сказал президенту России Владимиру Путину, что если Россия начнет нападение, США введут жесткие санкции против Москвы и направят Украине больше военной помощи. «Мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы сверх того, что мы уже предоставляем», — сказал Салливан, пересказывая разговор Байдена с Путиным.

Источник, знакомый с вопросом, сказал, что Салливан имел в виду этот гораздо более крупный пакет потенциальной помощи, а не поставку на сумму 200 миллионов долларов.

Отсрочка администрацией отправки меньшей партии оружия и военной техники была сделана для того, чтобы дать больше времени на дипломатические усилия по разрядке напряженности и сохранить рычаги влияния в случае нападения России на Украину, сообщили NBC News три человека, знакомые с этим вопросом.

Меньший пакет помощи «лежал на столе президента примерно три-четыре недели», сказал один из источников.

Ожидалось, что пакет в размере 200 миллионов долларов будет утвержден и объявлен на прошлой неделе, но вместо этого Белый дом решил отложить принятие окончательного решения, сказали источники.

Пока неясно, что включает в себя предлагаемый пакет помощи в размере 200 миллионов долларов, однако Украина просила предоставить ей системы ПВО, противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, средства электронного глушения, радарные системы, боеприпасы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и медикаменты, рассказали собеседники.

После того, как месяц назад украинское правительство направило срочный запрос о военной помощи и получило положительный ответ, оно недоумевает, почему пакет помощи не поступил, как ожидалось. «Есть небольшое разочарование по этому поводу», — сказал человек, знакомый с мнением киевского правительства.

Белый дом и пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского воздержались от комментариев.

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