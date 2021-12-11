Коронавирус на Донбассе: почти 700 заболевших, 41 пациент скончался

На подконтрольной властям территории Донецкой области вследствие осложнений от коронавирусной болезни умерли еще 36 человек, в Луганской области за сутки скончались пятеро. Об этом сообщили местные облгосадминистрации.



За сутки лаборатории Донецкой области сообщили о 571 новом случае инфицирования, в Луганской области — о 115 случаях.



С начала пандемии на Донетчине зафиксировано 161 159 случаев коронавирусной инфекции (148 421 человек выздоровели, 4869 — умерли), на Луганщине — 58 560 случаев заболевания (52 678 пациентов выздоровели, 2083 — умерли).