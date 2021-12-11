Российскую певицу развернули на границе Украины и запретили въезд на 3 года

Двум россиянам, среди которых была певица Мария Гусарова (Mary Gu), запретили въезжать в Украину сроком на 3 года за незаконное посещение аннексированного Крыма. Об этом сообщает ГПСУ.



Россияне прилетели в Украину рейсом из Стамбула. При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы.



«Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов», — говорится в сообщении.



В Украину Гусарова прилетела в связи с запланированным концертом.



«За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года. Они покинули нашу страну, отправившись в обратном направлении», — отметили в ГПСУ.



В Инстаграм-сторис певица сообщила о вынужденном отмене концерта в Киеве и принесла извинения фанатам. Отказ во въезде в Украине она назвала «безосновательным, без какой-либо доказательной базы».