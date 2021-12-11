Замглавы МВД, который угрожал полицейским на блокпосту на Донетчине, извинился

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили извинился за то, что устроил конфликт на блокпосте полиции в Донецкой области. Об этом он написал в Facebook.



Он отметил, что согласен с решением начать расследование этого инцидента.



«Относительно инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению», — написал он.

Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосте полиции возле поселка Долина на въезде в Донецкую область из-за того, что его попросили предъявить документы.



Министр внутренних дел Денис Монастырский предложит правительству отстранить от должности своего заместителя Александра Гогилашвили.



В МВД Гогилашвили отвечает за борьбу с наркопреступностью. Его супруга Мария Левченко является помощником президента Владимира Зеленского со времен работы в «Квартале».