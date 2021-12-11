ООС: Боевики трижды нарушили режим «тишины», ранен украинский военный

В субботу, 11 декабря, штаб операции Объединенных сил зафиксировал три нарушения режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями.



По состоянию на 17:00 пресс-центр штаба ООС сообщил об обстрелах украинских позиций возле Песчаного и Катериновки на Луганщине, Каменки на Донетчине. Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате обстрелов один украинский военный получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние его здоровья — удовлетворительное.



«Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь», — добавили в штабе.

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