Изменится вся мировая и европейская политическая архитектура: Президент Литвы — о военной угрозе РФ

Угроза масштабной военной агрессии РФ в Украине — это угроза для всех стран восточного фланга НАТО. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя разговор с президентом США Джо Байденом, передает Delfi.



«Как я сказал президенту США, это звоночек не только для Украины, это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже ощущают прямую угрозу. Поэтому мы договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным, мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам чувствовать себя более защищенными», — сказал Науседа.



По его словам, вероятность российской агрессии очень высока.



«Есть много признаков, которые показывают, что может исполниться и самый плохой сценарий — военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы сообща должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было», — подчеркнул Науседа.



Он отметил, что сдерживание — это лучшее средство, чтобы «уважались права независимых государств», а Байден «берет на себя и необходимое лидерство, и сплачивает наши силы, чтобы был дан вполне четкий ответ и сделан ясный посыл агрессивным режимам, что такие действия не останутся без ответа».



«Ответ будет самым жестким, как выразился президент [Байден], вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким», — добавил президент Литвы.