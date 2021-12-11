«ДНР»: В ДТП на трассе к Успенке на границе с РФ погибли три человека

Три человека погибли, пятеро получили травмы в аварии, которая произошла в субботу на трассе «Донецк — Харцызск — Амвросиевка — ППТК Успенка». Об этом сообщило «МЧС ДНР».



Как уточняется, ДТП случилось сегодня, 11 декабря, в 04:35, в Амвросиевском районе. Столкнулись два легковых автомобиля — ВАЗ 2107 и ВАЗ 111940 «Калина».



«В результате ДТП погибло три человека (два взрослых и ребенок 2013 г.р.), пятеро пострадавших (из них 1 ребенок 2009 г.р.). Пострадавшие госпитализированы в учреждение здравоохранения города Амвросиевка», — говорится в сообщении.



Отмечается, что движение на трассе перекрывали для проведения «следственных мероприятий», транспорт пускали в объезд через село Калиновое.