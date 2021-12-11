НВФ «Л-ДНР» готовятся к боевым действиям — правозащитник

Группировки «Л-ДНР» принимают ряд мер, которые свидетельствуют о подготовке к боевым действиям. Об этом сообщил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский со ссылкой на собственные источники организации.



«Сегодня в ОРЛО переведены в боевую готовность так называемые резервисты, которым разнесли повестки и предупредили о скором вызове на военные пункты сборов. В ОРДО на линии соприкосновения освобождают больницы от больных COVID-19 и при этом отделения больницы оставляют пустыми в Дебальцево, Углегорске, Ясиноватой (о других городах нет информации)», — написал Лисянский в Facebook.



Кроме того, сообщает правозащитник, спешно начинается ремонт второстепенных путей ж/д сообщения между РФ И ОРДЛО.



«По полученной информации, боевикам это необходимо для скрытой переброски военной техники, так как перемещение техники по дорогам занимает много времени и его практически не удается скрыть от глаз местных жителей», — отмечает Лисянский.



Также он сообщает, что на оккупированную часть Донетчины прибыло несколько специальных подразделений из РФ, которых разместили в многоэтажных домах, в пустующих квартирах, которые были конфискованы в 2021 году.