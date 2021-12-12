На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Пострадавший военный находится в больнице, состояние его здоровья – удовлетворительное.



Там уточнили, что в направлении Песчаного в Луганской области НВФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Каменки был совершен обстрел из стрелкового оружия.



В сторону Катериновки, по данным штаба, боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» обстрелов за сутки не зафиксировали.