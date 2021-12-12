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На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки

12 декабря 2021, 09:46

На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Пострадавший военный находится в больнице, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Там уточнили, что в направлении Песчаного в Луганской области НВФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Каменки был совершен обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Катериновки, по данным штаба, боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» обстрелов за сутки не зафиксировали.

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