За минувшие сутки, 11 декабря, в Донецкой области выявили 214 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 350 человек, а умерли — 11.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 161 373 заболевших COVID-19. Из них 148 771 пациент выздоровел, а 4 880 человек умерли.



В Луганской области за минувшие сутки выявили 15 случаев коронавируса, сообщает облгосадминистрация. Кроме того, четыре человека выздоровели, а трое умерли.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявили 58 575 заболевших COVID-19. Из них 52 682 пациента выздоровели, а 2 086 человек умерли.