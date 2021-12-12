Страны G7 предупредили РФ о «тяжелых последствиях» в случае нападения на Украину

Главы МИД стран «большой семерки» в воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о «серьезных последствиях» в случае нападения на Украину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи в Ливерпуле, передает «Интерфакс-Украина».



«Любое применение силы для изменения границ запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться, что любая военная агрессия в отношении Украины повлечет в ответ серьезные последствия и значительную цену», — отмечается в документе.



Страны G7 также призвали Россию «снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства».



Встреча глав МИД «группы семи» проходит на выходных в Ливерпуле на фоне обострения международной обстановки, связанной с обеспокоенностью западных стран в связи с перемещениями российских военных на границе с Украиной. Страны Запада считают, что Россия может планировать вторжение в Украину и грозят санкциями в случае, если это произойдет.

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