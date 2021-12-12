Украинский военный пострадал при подрыве на Донбассе

Украинский военный пострадал в результате подрыва на мине боевиков в воскресенье на Донбассе. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке «Север».



Раненого 49-летнего лейтенанта эвакуировали в военный госпиталь. В настоящее время состояние раненого медики оценивают как средней тяжести.



«Как выяснилось во время осмотра раненого, противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами, запрещенными международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого», — говорится в сообщении.



По данному случаю украинская сторона проведет расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела пострадавшего, будут предоставлены международным наблюдательным организациям.