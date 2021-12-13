Только 4 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 12 декабря, в Украине выявили 4 073 случая заражения коронавирусом, что на 1 202 случая меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 9 966 пациентов, умерли 188 человек. Вчера госпитализировали 1 456 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 563 165 человек. Из них выздоровели 3 205 879 пациентов, а умерли 91 215 человек.



Вчера вакцинировался 53 291 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 131 445 человек. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 131 443 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 457 651 человек. Всего проведено 26 589 094 прививки.