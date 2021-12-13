Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Только 4 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

13 декабря 2021, 08:09

Только 4 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 12 декабря, в Украине выявили 4 073 случая заражения коронавирусом, что на 1 202 случая меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 9 966 пациентов, умерли 188 человек. Вчера госпитализировали 1 456 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 563 165 человек. Из них выздоровели 3 205 879 пациентов, а умерли 91 215 человек.

Вчера вакцинировался 53 291 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировались 14 131 445 человек. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 131 443 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 457 651 человек. Всего проведено 26 589 094 прививки.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:49
Главные новости Донбасса за неделю
21:55
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
11:00
«ЛНР» заявила о 37 заболевших и 7 умерших от ковида за сутки
21:27
НВФ «Л-ДНР» готовятся к боевым действиям — правозащитник
21:20
Что будет с Донбассом после переговоров Байдена и Путина? ►
20:41
«ДНР»: В ДТП на трассе к Успенке на границе с РФ погибли три человека
17:15
«ДНР» откроет движение через Еленовку 13 декабря: Как пересечь КПВВ
11:45
В Донецк и Луганск проследовала гуманитарная помощь от ООН и Красного Креста
09:08
«ЛНР»: Еще девять человек умерли от коронавируса в ОРЛО
23:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 декабря
22:18
Одна из пленниц «ДНР» в критическом состоянии, ей срочно требуется операция — правозащитники
21:08
«ДНР» задержала «мэра» Макеевки, его подозревают в коррупции
20:56
«ДНР» заявила о погибшем и раненом при обезвреживании боеприпаса с беспилотника в Донецке
16:32
В Донецке упал беспилотник, район перекрыли боевики «ДНР»
11:45
Жителям Донецка рекомендуют готовить еду на очищенной воде
все новости
08:09
Только 4 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье
23:49
Главные новости Донбасса за неделю
22:16
Украинский военный пострадал при подрыве на Донбассе
21:55
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
17:50
Журналисты нашли российский паспорт у замглавы МВД Гогилашвили
17:39
Путин считает, что Украина должна была передать России заграничное имущество СССР
17:14
Страны G7 предупредили РФ о «тяжелых последствиях» в случае нападения на Украину
16:30
Появилось видео еще одного скандала с замглавы МВД Гогилашвили. Теперь в Киеве
15:57
На Донетчине от ковида умерли еще 11 человек, на Луганщине — трое
14:08
Зеленский призвал уволить замглавы МВД из-за скандала на блокпосте в Донецкой области
11:00
«ЛНР» заявила о 37 заболевших и 7 умерших от ковида за сутки
10:38
Страны G7 призвали Россию к переговорам с Украиной
10:12
Байден: США не планируют вводить свои войска в Украину
09:46
На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки
08:15
Ковид в Украине: За сутки выявили вдвое больше выздоровевших, чем заболевших
все новости
ВИДЕО
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
12 декабря, 21:55
Что будет с Донбассом после переговоров Байдена и Путина? ►
11 декабря, 21:20
Замминистра МВД устроил скандал на блокпосте в Донецкой области
11 декабря, 12:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция