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Новоалександровка: Что происходит на передовой в Луганской области ►

13 декабря 2021, 10:25

Новоалександровка: Что происходит на передовой в Луганской области ►

Новоалександровка — одна из самых горячих точек сейчас в Луганской области. Тут украинских солдат постоянно закидывают противопехотными минами.

До войны здесь проживало более двухсот людей, а сейчас осталось только двенадцать: восемь женщин и четверо мужчин. Все пенсионного возраста. Покидать родной дом они наотрез отказываются. Незаконные вооруженные формирования практически ежедневно открывают огонь по селу и позициях украинских военнослужащих, используя весь свой арсенал вооружения. По словам военных, на это направление присылают даже опытных «ПТУРистов» из России.

Пока журналисты «Новостей Донбасса» находились в районе Новоалександровки, по соседним позициям боевики открыли огонь из пулемета. 12 декабря в Украине отмечают день Сухопутных войск. Но здесь не до празднований, говорят бойцы. Самый большой подарок для них в этот день — если он пройдет спокойно без провокаций и потерь.

Подробности — в видео.

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