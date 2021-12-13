Новоалександровка: Что происходит на передовой в Луганской области ►

Новоалександровка — одна из самых горячих точек сейчас в Луганской области. Тут украинских солдат постоянно закидывают противопехотными минами.



До войны здесь проживало более двухсот людей, а сейчас осталось только двенадцать: восемь женщин и четверо мужчин. Все пенсионного возраста. Покидать родной дом они наотрез отказываются. Незаконные вооруженные формирования практически ежедневно открывают огонь по селу и позициях украинских военнослужащих, используя весь свой арсенал вооружения. По словам военных, на это направление присылают даже опытных «ПТУРистов» из России.



Пока журналисты «Новостей Донбасса» находились в районе Новоалександровки, по соседним позициям боевики открыли огонь из пулемета. 12 декабря в Украине отмечают день Сухопутных войск. Но здесь не до празднований, говорят бойцы. Самый большой подарок для них в этот день — если он пройдет спокойно без провокаций и потерь.



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