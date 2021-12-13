Бывший глава «парламента ДНР» заявил, что на него предотвратили покушение

Бывший председатель «парламента» группировки «ДНР» Андрей Пургин заявил, что «полиции» Донецка удалось предотвратить покушение на него. Об етом Пургин сообщил на своей странице во «ВКонтакте».



«Дело передано в прокуратуру, предотвратили покушение на убийство на меня», — подчеркнул Пургин.



По его словам, покушение было заказано «одной из спецслужб Украины».



Пургин поблагодарил «Донецкий УБОП» и руководителя операцией Владимира Захарова.

Андрей Пургин был самопровозглашенным председателем «народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015 года, пока его не отстранили. После этого он стал критиковать руководителей группировки Александра Захарченко и Дениса Пушилина.



Пургина разыскивают правоохранительные органы Украины за создание террористической группы, посягательство на территориальную целостность, публичные призывы к захвату государственной власти, организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием.