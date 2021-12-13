Боевики обстреляли украинских военных возле Попасной и Катериновки

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Обстрелы зафиксировали на Луганщине — в направлении Попасной и Катериновки. Боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет», — говорится в сообщении.



В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы боевиков.