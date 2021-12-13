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На Донетчине нашли застреленным 26-летнего военного-контрактника

13 декабря 2021, 18:59

На Донетчине нашли застреленным 26-летнего военного-контрактника

В Донецкой области на территории одной из воинских частей обнаружили тело 26-летнего военнослужащего контрактной службы с простреленной головой. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Мертвого военного нашли 12 декабря. Он был уроженцем села Семеновка Днепропетровской области.

«Младший сержант, старший взводно-опорного пункта одной из воинских частей, покончил с собой путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы. В настоящее время проводятся следственные действия и принимаются необходимые меры по установлению всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

По факту гибели военного осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (убийство). Рассматриваются также другие версии, в том числе преднамеренное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

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