США допускают увеличение войск на восточном фланге НАТО в случае вторжения РФ в Украину

Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО, если Россия реализует план вторжения в Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс-Украина».



Она ответила на вопрос, существует ли план направления американских вооруженных сил на восточный фланг НАТО.



«Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие (в регионе — Ред.), нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно эти меры (США) рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться в Украину», — заявила Псаки.