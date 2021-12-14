Более полутысячи случаев коронавируса выявили на Донетчине за сутки. Умерли 26 человек

За 13 декабря в Донецкой области выявили 541 случай коронавируса. Кроме того, 830 человек выздоровели, а 24 умерли.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 162 021 человека. Из них 149 961 пациент выздоровел, а 4 910 человек умерли. Продолжают болеть 7 150 пациентов.

За сутки в Украине выявили 7 283 случая заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 3 570 448 человек. Из них выздоровели 3 233 009 пациентов, а умерли 91 602 человека.