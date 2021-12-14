Bild узнал, как Меркель блокировала поставки оружия Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель наотрез отказала президенту Владимиру Зеленскому в прекращении Берлином блокады поставок оружия Украине по линии НАТО. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.



Издание отмечает, что официально прежнее правительство Германии всегда выражало поддержку Украине и ее территориальной целостности и суверенитету, однако в вопросах поставок вооружений, Берлин был непреклонен. В мае 2021 года немецкие власти использовали в НАТО механизм, чтобы не допустить продажу оружия Украине, наложили вето, блокировав поставки 90 американских винтовок Barrett M82 и 20 антидроновых ружей EDM4S-UA из Литвы. Украина их запросила в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. Однако в мае представители Германии и Нидерландов в совете агентства выступили против, причем последние, как пишет Bild, сделали это под нажимом Берлина.



Также газета выяснила, что в августе во время визита Меркель в Киев Зеленский просил канцлера снять блокаду. По словам свидетелей разговора, Меркель ответила: «Исключено». Только в конце своего правления прежнее правительство частично отказалось от блокады, отозвав свое вето на поставки антидроновых ружей. Это произошло на фоне массовой переброски российских войск к украинской границе.



Однако блокада Германией винтовок из США продолжается, утверждает Bild.



Посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии изданию призвал новое немецкое правительство разрешить поставки оборонного вооружения Украины. Мельник отметил, что существует угроза вторжения российской армии в Украину.



«Продолжать отказываться от оборонного оружия по псевдопацифистским причинам в условиях этой острой угрозы было бы роковой исторической ошибкой для Германии и предательством украинского народа», — считает посол.