На Луганщине опрокинулась маршрутка: один человек погиб, семеро пострадали

Последствия ДТП в Луганской области. Фото: Татьяна Погукай

Один пассажир маршрутного микроавтобуса погиб, еще шестеро и водитель пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Луганской области. Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай.



«В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения. Двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия», — отметила Погукай.



ДТП произошло сегодня в 6:40 утра возле села Орехово Старобельского района Луганской области на трассе Чугуев-Меловое.



По предварительной информации водитель не учел гололедицу и допустил выезд на обочину, из-за чего маршрутка опрокинулась.