Кулеба заявил, что организация контакта Зеленского с Путиным находится не в активной фазе

Переговоры между Украинской и Россией об организации разговора президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина сейчас не ведутся. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Эти переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе между Украиной и Россией», — сказал Кулеба журналистам.

Президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту 1 декабря выступил за прямые переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе.



Возможность организации прямых переговоров президентов Украины и России периодически обсуждается в публичной плоскости, однако Кремль неоднократно заявлял, что на такой встрече не будет обсуждать вопросы Донбасса и Крыма.