Гетманцев объяснил, как будут работать налоговые льготы в шахтерских городах

Принятый Верховной Радой «ресурсный» закон устанавливает ограничения для получения налоговых льгот до 2037 года в шахтерских городках, что не позволит превратить их во внутренние офшоры. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Интерфакс-Украина».



«Я вам говорю однозначно: нет, не будет рисков. Мы ввели верхнюю планку оборота. Сумма доходов предприятия, которое такие налоговые льготы получает, не должна превышать 40 миллионов гривен в год — это ни о чем», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



По его мнению, установленные законом налоговые льготы позволят среднему бизнесу начать производство, переработку в этих городах и создать рабочие места.



«А выйдя на объем более 40 миллионов гривен, перейти на обычную систему. Да, действительно, дается много льгот, это правда. Но эти населенные пункты умирают, они пустые уже. Там нет работы. Условия льгот: фирма должна быть не просто зарегистрирована, она должна иметь производство. Заводы, фабрики, маленькие фабрики, которые занимаются производством на этой территории, имеют там штат 10 человек, платят им зарплату и не имеют филиалов нигде больше, кроме самого этого городка», — пояснил Гетманцев.

«Ресурсный» законопроект № 5600 во втором чтении и в целом был принят 30 ноября.



Он позволяет на 15 лет освободить новые компании в шахтерских городах от ряда налогов в рамках спецрежима налогообложения. Таких населенных пунктов в Украине насчитывается 18.



Налоговые льготы вводятся для новосозданных производственных предприятий, которые соответствуют ряду критериев. В частности, среднее количество наемных сотрудников — не менее 10 человек, деятельность этих предприятий должна вестись исключительно в этом городе, сумма годового дохода предприятия не должна превышать 40 миллионов гривен.



14 декабря Верховная Рада разблокировала подписание «ресурсного» закона.