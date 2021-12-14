Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Гетманцев объяснил, как будут работать налоговые льготы в шахтерских городах

14 декабря 2021, 13:40

Гетманцев объяснил, как будут работать налоговые льготы в шахтерских городах

Принятый Верховной Радой «ресурсный» закон устанавливает ограничения для получения налоговых льгот до 2037 года в шахтерских городках, что не позволит превратить их во внутренние офшоры. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я вам говорю однозначно: нет, не будет рисков. Мы ввели верхнюю планку оборота. Сумма доходов предприятия, которое такие налоговые льготы получает, не должна превышать 40 миллионов гривен в год — это ни о чем», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его мнению, установленные законом налоговые льготы позволят среднему бизнесу начать производство, переработку в этих городах и создать рабочие места.

«А выйдя на объем более 40 миллионов гривен, перейти на обычную систему. Да, действительно, дается много льгот, это правда. Но эти населенные пункты умирают, они пустые уже. Там нет работы. Условия льгот: фирма должна быть не просто зарегистрирована, она должна иметь производство. Заводы, фабрики, маленькие фабрики, которые занимаются производством на этой территории, имеют там штат 10 человек, платят им зарплату и не имеют филиалов нигде больше, кроме самого этого городка», — пояснил Гетманцев.

«Ресурсный» законопроект № 5600 во втором чтении и в целом был принят 30 ноября.

Он позволяет на 15 лет освободить новые компании в шахтерских городах от ряда налогов в рамках спецрежима налогообложения. Таких населенных пунктов в Украине насчитывается 18.

Налоговые льготы вводятся для новосозданных производственных предприятий, которые соответствуют ряду критериев. В частности, среднее количество наемных сотрудников — не менее 10 человек, деятельность этих предприятий должна вестись исключительно в этом городе, сумма годового дохода предприятия не должна превышать 40 миллионов гривен.

14 декабря Верховная Рада разблокировала подписание «ресурсного» закона.

Читайте также:

Депрессия в шахтерском моногороде, или Как «Донбасс давит»

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:58
«ДНР»: Еще 608 заболевших и 48 умерших от ковида
09:06
«ЛНР» заявила еще о четырех смертях от коронавируса
22:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 декабря
11:28
Бывший глава «парламента ДНР» заявил, что на него предотвратили покушение
09:35
«ЛНР» сообщила о четырех новых смертях от коронавируса
08:35
В Донецке произошел взрыв на газовой заправке
23:49
Главные новости Донбасса за неделю
21:55
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
11:00
«ЛНР» заявила о 37 заболевших и 7 умерших от ковида за сутки
21:27
НВФ «Л-ДНР» готовятся к боевым действиям — правозащитник
21:20
Что будет с Донбассом после переговоров Байдена и Путина? ►
20:41
«ДНР»: В ДТП на трассе к Успенке на границе с РФ погибли три человека
17:15
«ДНР» откроет движение через Еленовку 13 декабря: Как пересечь КПВВ
11:45
В Донецк и Луганск проследовала гуманитарная помощь от ООН и Красного Креста
09:08
«ЛНР»: Еще девять человек умерли от коронавируса в ОРЛО
все новости
15:42
Рада разрешила допуск иностранных войск в Украину для проведения учений в 2022 году
15:08
Кулеба заявил, что США пока не планируют участие в Нормандском формате
14:30
В Донецкой области призвали не использовать воду из-под крана для приготовления пищи
13:40
Гетманцев объяснил, как будут работать налоговые льготы в шахтерских городах
12:47
Кулеба заявил, что организация контакта Зеленского с Путиным находится не в активной фазе
11:58
«ДНР»: Еще 608 заболевших и 48 умерших от ковида
11:19
Рада разблокировала подписание «ресурсного» закона
10:47
На Луганщине опрокинулась маршрутка: один человек погиб, семеро пострадали
10:10
Bild узнал, как Меркель блокировала поставки оружия Украине
09:49
Более полутысячи случаев коронавируса выявили на Донетчине за сутки. Умерли 26 человек
09:06
«ЛНР» заявила еще о четырех смертях от коронавируса
08:44
На Донбассе зафиксировали два обстрела за сутки
08:15
В Украине выявили 7 тысяч заболевших ковидом за сутки. Выздоровевших на 20 тысяч больше
22:53
США допускают увеличение войск на восточном фланге НАТО в случае вторжения РФ в Украину
22:34
Самый длинный маршрут в Украине: Начал курсировать поезд Мариуполь-Рахов
все новости
ВИДЕО
Новоалександровка: Что происходит на передовой в Луганской области ►
13 декабря, 10:25
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
12 декабря, 21:55
Что будет с Донбассом после переговоров Байдена и Путина? ►
11 декабря, 21:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция