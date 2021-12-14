Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба заявил, что США пока не планируют участие в Нормандском формате

14 декабря 2021, 15:08

Кулеба заявил, что США пока не планируют участие в Нормандском формате

Вопросы переформатирования Нормандского формата за счет включения в его состав США в настоящее время не обсуждаются. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Что касается привлечения США к процессу урегулирования [на Донбассе]: они всегда были к нему привлечены в той или иной мере. Сейчас не идет речь о переформатировании Нормандского формата. Он остается таким, каким он есть», — сказал Кулеба журналистам.

Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что благодаря инициативности администрации президент США Джо Байден формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого — прекращение российской агрессии против Украины. «А значит ничего из того, что там будет происходить по этому вопросу, не будет происходить втайне от Украины», — добавил Кулеба.

Он выразил уверенность в том, что качество и количество контактов между администрацией США и украинской властью, президентами Украины и США — Владимиром Зеленским и Джо Байденом — продолжится и будет регулярным, и что «ничего администрация США за нашей спиной с [президентом России Владимиром] Путиным решать не будет».

«Это политическая гарантия по безопасности, которая прозвучала на всех уровнях — от президента Байдена до госсекретаря США и вчера от помощницы государственного секретаря [Карен Донфрид], которая находилась в Киеве», — отметил глава МИД.

Он заверил, что если состоится следующий раунд переговоров Байден-Путин, будет и следующий раунд диалога Байден-Зеленский.

Еще по теме

Люди
Дмитрий Кулеба
Прочее
США-Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:58
«ДНР»: Еще 608 заболевших и 48 умерших от ковида
09:06
«ЛНР» заявила еще о четырех смертях от коронавируса
22:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 декабря
11:28
Бывший глава «парламента ДНР» заявил, что на него предотвратили покушение
09:35
«ЛНР» сообщила о четырех новых смертях от коронавируса
08:35
В Донецке произошел взрыв на газовой заправке
23:49
Главные новости Донбасса за неделю
21:55
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
11:00
«ЛНР» заявила о 37 заболевших и 7 умерших от ковида за сутки
21:27
НВФ «Л-ДНР» готовятся к боевым действиям — правозащитник
21:20
Что будет с Донбассом после переговоров Байдена и Путина? ►
20:41
«ДНР»: В ДТП на трассе к Успенке на границе с РФ погибли три человека
17:15
«ДНР» откроет движение через Еленовку 13 декабря: Как пересечь КПВВ
11:45
В Донецк и Луганск проследовала гуманитарная помощь от ООН и Красного Креста
09:08
«ЛНР»: Еще девять человек умерли от коронавируса в ОРЛО
все новости
15:42
Рада разрешила допуск иностранных войск в Украину для проведения учений в 2022 году
15:08
Кулеба заявил, что США пока не планируют участие в Нормандском формате
14:30
В Донецкой области призвали не использовать воду из-под крана для приготовления пищи
13:40
Гетманцев объяснил, как будут работать налоговые льготы в шахтерских городах
12:47
Кулеба заявил, что организация контакта Зеленского с Путиным находится не в активной фазе
11:58
«ДНР»: Еще 608 заболевших и 48 умерших от ковида
11:19
Рада разблокировала подписание «ресурсного» закона
10:47
На Луганщине опрокинулась маршрутка: один человек погиб, семеро пострадали
10:10
Bild узнал, как Меркель блокировала поставки оружия Украине
09:49
Более полутысячи случаев коронавируса выявили на Донетчине за сутки. Умерли 26 человек
09:06
«ЛНР» заявила еще о четырех смертях от коронавируса
08:44
На Донбассе зафиксировали два обстрела за сутки
08:15
В Украине выявили 7 тысяч заболевших ковидом за сутки. Выздоровевших на 20 тысяч больше
22:53
США допускают увеличение войск на восточном фланге НАТО в случае вторжения РФ в Украину
22:34
Самый длинный маршрут в Украине: Начал курсировать поезд Мариуполь-Рахов
все новости
ВИДЕО
Новоалександровка: Что происходит на передовой в Луганской области ►
13 декабря, 10:25
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
12 декабря, 21:55
Что будет с Донбассом после переговоров Байдена и Путина? ►
11 декабря, 21:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция