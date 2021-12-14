Кулеба заявил, что США пока не планируют участие в Нормандском формате

Вопросы переформатирования Нормандского формата за счет включения в его состав США в настоящее время не обсуждаются. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба



«Что касается привлечения США к процессу урегулирования [на Донбассе]: они всегда были к нему привлечены в той или иной мере. Сейчас не идет речь о переформатировании Нормандского формата. Он остается таким, каким он есть», — сказал Кулеба журналистам.



Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что благодаря инициативности администрации президент США Джо Байден формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого — прекращение российской агрессии против Украины. «А значит ничего из того, что там будет происходить по этому вопросу, не будет происходить втайне от Украины», — добавил Кулеба.



Он выразил уверенность в том, что качество и количество контактов между администрацией США и украинской властью, президентами Украины и США — Владимиром Зеленским и Джо Байденом — продолжится и будет регулярным, и что «ничего администрация США за нашей спиной с [президентом России Владимиром] Путиным решать не будет».



«Это политическая гарантия по безопасности, которая прозвучала на всех уровнях — от президента Байдена до госсекретаря США и вчера от помощницы государственного секретаря [Карен Донфрид], которая находилась в Киеве», — отметил глава МИД.



Он заверил, что если состоится следующий раунд переговоров Байден-Путин, будет и следующий раунд диалога Байден-Зеленский.