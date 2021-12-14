Рада разрешила допуск иностранных войск в Украину для проведения учений в 2022 году

Верховная Рада поддержала законопроект об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в учениях. Соответствующий законопроект № 6359 поддержали 309 народных депутатов.



Согласно тексту документа, иностранные вооруженные силы будут допущены на территорию Украины для участия в многонациональных учениях «Объединенные усилия — 2022», украинско-американских учениях «Репид Трайдент — 2022», украинско-британских учениях «Казак Мейс — 2022», многонациональных учениях «Светлая Лавина — 2022», украинско-польских учениях «Сильвер Сейбер — 2022», украинско-американских учениях «Си Бриз — 2022», украинско-румынских учениях «Риверайн — 2022», многонациональных учениях «Кленовая Арка — 2022» и многонациональных учениях «Викинг — 2022».



Закон вступает в силу со дня его обнародования.



Законопроект был зарегистрирован президентом Владимиром Зеленским 29 ноября.