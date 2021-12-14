«ЛНР»: Студент из Ровеньков лишился пальцев от взрыва запала гранаты

Студент из Ровеньков лишился пальцев и получил другие травмы в результате взрыва запала ручной гранаты. Об этом сообщило «МЧС» группировки «ЛНР».



«13 декабря в 14:47 на линию 101 Ровеньков поступило сообщение от диспетчера многопрофильной больницы о том, что к ним с травматической ампутацией 1-го, 2-го, 3-го пальцев левой кисти, рваной раной ладони, осколочным ранением лба и правой скуловой дуги поступил 18-летний студент», — отмечается в сообщении.



Как выяснилось, пострадавший утром гулял с собакой в поле на окраине города. Он обратил внимание на то, что пес активно роет землю. Подойдя поближе, увидел металлический предмет, внешне напоминающий унифицированный запал ручной гранаты.



«Парень находку положил в карман и принес в гараж. Там начал крутить и перебирать в руках, не заметил, как произошел хлопок. На крик и шум прибежала мать, которая находилась в доме. Женщина вызвала скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего в травматологическое отделение местной центральной городской многопрофильной больницы», — рассказали в «МЧС».