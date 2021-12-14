Рада продлила мораторий на банкротство госшахт до 2024 года

Верховная Рада продлила мораторий на процедуру банкротства государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2024 года.



Соответствующий законопроект № 6347 поддержал 317 народных депутатов на сегодняшнем заседании.



Согласно тексту документа, мораторий продлен еще на два года, поскольку его срок истекает 1 января 2022 года.



Как указывается в пояснительной записке к документу, отмена моратория могла привести к банкротству предприятий и дальнейшей их ликвидации, так как они находятся в сложном финансово-экономическом положении.



Указано, что убытки государственных угольных предприятий за девять месяцев 2021 года составили 5,17 миллиарда гривен и по сравнению с соответствующим прошлого года выросли на 1,15 миллиарда гривен.



Авторы законопроекта обращают внимание, что с начала 2021 года и по состоянию на 22 ноября госшахты добыли 5 миллионов тонн рядового угля, что составляет 82,3% от установленного задания (6,1 миллиона тонн).



Вместе с тем они отмечают, что, по расчетам министерства энергетики, несмотря на убыточность, госшахты имеют значительный потенциал прироста объемов добычи — приблизительно 12 миллионов тонн. Его можно осуществить благодаря модернизации шахт в ближайшие годы и таким образом достичь импортозамещения на сумму одного миллиарда долларов, полностью удовлетворив потребности тепловой генерации в угле газовой группы.