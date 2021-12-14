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Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и Донбасс

14 декабря 2021, 16:57

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и Донбасс

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Общение лидеров состоялось по инициативе французской стороны.

Как сообщается на сайте Кремля, с обеих сторон изложены принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

Подчеркивается, что Путин «привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений».

По версии российской стороны, украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения и якобы делают это при попустительстве ряда западных стран. «Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России», — говорится в сообщении пресс-служба президента РФ.

Также Путин подчеркнул важность «незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь в Украине, угрожающих России вооружений».

На прошлой неделе Путин поднимал эти темы в ходе видеопереговоров с президентом США Джо Байденом.

Макрон в свою очередь созванивался с Зеленским 10 декабря. Также ожидается встреча президента Украины с президентом Франции и канцлером Германии 15 декабря в Брюсселе.

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