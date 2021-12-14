«Омикрон» придет: В СНБО назвали сроки начала новой волны ковида в Украине

Новая волна коронавируса в Украине, вызванная штаммом «Омикрон», ожидается в феврале. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге во вторник.



«"Омикрон" придет. Мы от этого никуда не уйдем. Он уже есть на наших границах, в Турции и ближе к нам. Его не нужно пугаться. Он может охватывать больше людей, но его переносят гораздо проще и легче, чем "Дельту"», — отметил Данилов.



Он подчеркнул, что нужно наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Ранее в день прививки делали до 280 тысяч человек, но в СНБО считают, что этого недостаточно.



«Нам нужно выходить на 300-400 тысяч. Более того, мы настаиваем, что нам нужно вводить бустерную дозу. Начинать нужно с пожилых людей и предлагать людям, чтобы они шли в третий раз вакцинироваться», — сказал Данилов.



Секретарь СНБО подчеркнул, что если уровень вакцинации в Украине достигнет 80%, то следующие вспышки COVID-19 будут проходить проще.



«С 15-20 февраля мы можем получить начало следующей волны. Для того чтобы ее не было, нам нужно вакцинироваться. То, что будет еще одна волна, мы в этом уверены. Другое дело, насколько общество будет осознанно для того, чтобы провакцинироваться и подойти очень спокойно к этим вещам. Но это прогноз, все зависит от того, как будут вести себя наши граждане», — заключил Данилов.