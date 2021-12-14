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Угроза со стороны РФ есть постоянно, ситуация под контролем — Данилов

14 декабря 2021, 18:52

Угроза со стороны РФ есть постоянно, ситуация под контролем — Данилов

Угроза со стороны Российской Федерации для Украины присутствует постоянно, однако ситуация находится под контролем. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге во вторник.

«Есть ли на сегодняшний день угроза нашей стране? Естественно, есть. Она постоянная. Начиная с 2014 года мы находимся в активной фазе выяснения отношений с Российской Федерацией. И это не наша вина, мы ни на кого не нападали. Что сегодня есть: мы отслеживаем ситуацию. Она под контролем», — сказал Данилов.

Он добавил, что российские войска постоянно проводят учения вблизи украинских границ, устанавливают лагеря и перемещают технику.

«Учения они проводят постоянно. Другое дело, что раньше на это так не обращали внимания. Что касается присутствия и перемещения техники, то они делают это постоянно. Они постоянно ставят те или иные лагеря, но в этих лагерях на сегодняшний день нет того количества людей, которое бы позволяло считать, что есть большая угроза. Но это не значит, что этого не будет происходить завтра», — резюмировал Данилов.

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