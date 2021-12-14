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В СНБО запустили систему мониторинга пользования недрами

14 декабря 2021, 20:58

В СНБО запустили систему мониторинга пользования недрами

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов представил разработанную систему мониторинга пользования недрами. Она была создана в рамках информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра «СОТА», сообщает пресс-служба СНБО.

В ведомстве напомнили, что система разработана согласно решению СНБО от 16 июля 2021 «О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства».

«Основой системы является ГИС-портал, где представлена и автоматизированно обновляется информация о спецразрешениях на пользование недрами, конечных бенефициарных владельцах и учредителях компаний, которые являются владельцами спецразрешений, условиях выдачи и истории изменения статусов, территории, где расположены недра, добыче за последний год и за все время действия разрешения, месторождениях полезных ископаемых, скважинах нефти и газа, начисленной рентной плате на спецразрешение и уплату ренты в контексте владельцев разрешений и громад», — пояснили в СНБО.

Отмечается, что по состоянию на 14 декабря 2021 года, в Украине действует 3070 специальных разрешений на пользование недрами, 581 из которых с участием государства. Эти разрешения находятся на территории 1046 громад, их владельцами являются 2061 юридическое лицо и 64 физических лица-предпринимателя. В 2020 году их владельцы уплатили 51,4 млрд грн рентной платы (включая использование водных ресурсов).

В систему включены интегрированные данные, предоставленные Государственной службой геологии и недр, Государственной налоговой службой и Министерством юстиции Украины. Данные обновляются в автоматизированном режиме.

Войти в систему мониторинга пользования недрами можно здесь.

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