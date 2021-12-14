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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 декабря

14 декабря 2021, 21:48

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зафиксировали 541 случай коронавируса и 24 летальных случаев. За все время пандемии на подконтрольной территории COVID-19 диагностировали у 162 021 человека: 149 961 пациент выздоровел, а 4 910 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области коронавирусом заболели еще 608 человек, 48 ранее заболевших умерли. Всего в группировке «ДНР» признали 114 769 заболевших: 102 076 пациентов выздоровели, а 8 802 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганщины сообщили о еще 144 заболевших и десяти умерших от COVID-19. С начала пандемии заболели 58 723 человек: 52 939 выздоровели, 2097 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили четыре новых смерти от коронавируса. За все время пандемии группировка «ЛНР» подтверждает 21 071 заболевшего: 17 550 человек выздоровели, а 3 013 — умерли.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, чтобы шантажировать Запад, и в некоторых европейских столицах побеждает страх.

Угроза со стороны Российской Федерации для Украины присутствует постоянно, однако ситуация находится под контролем, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он добавил, что российские войска постоянно проводят учения вблизи украинских границ, устанавливают лагеря и перемещают технику.

Вопросы переформатирования Нормандского формата за счет включения в его состав США в настоящее время не обсуждаются, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба сообщил, что переговоры между Украинской и Россией об организации разговора президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина сейчас не ведутся.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор по инициативе французской стороны. В разговоре Путин обвинил украинские власти в нарушении Минских договоренностей и обострении ситуации на линии соприкосновения.

Права человека

В плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в настоящее время насчитывается 300 украинских пленных, в том числе 40 военнослужащих. Такие данные привела омбудсвумен Людмила Денисова.

Общество

Студент из Ровеньков лишился пальцев и получил другие травмы в результате взрыва запала ручной гранаты, заявили в «ЛНР».

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