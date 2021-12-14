В Минских соглашениях есть два нерешаемых вопроса — экс-глава Офиса президента Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Украину, скорее всего, заставят выполнять Минские соглашения, но президенту Владимиру Зеленскому будет трудно это обеспечить. Об этом Богдан сказал в интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону.



«Полтора часа президент [США Джо] Байден разговаривает с президентом [РФ Владимиром] Путиным про Украину… Не про Никарагуа, не про Таджикистан — про Украину разговаривает. Не звонит президенту Зеленскому. Через три дня звонит ему, разговор — полтора часа. Какую мы как общество получили информацию? О чем договорились там?» — сказал Богдан.



Он выказал мнение, что по итогам этих переговоров Украину «скорее всего, заставят выполнять Минские соглашения». Но президенту Зеленскому, отметил Богдан, будет сложно это сделать, потому что он «разругался внутри со всеми».



По словам экс-главы Офиса президента, в Минских соглашениях есть «два нерешаемых вопроса», которые «никто не знает, как решить».



«Первый — это внести изменения в Конституцию. Петр Алексеевич [Порошенко] пробовал — кто-то кинул гранату. Куча трупов. И ничем не закончилось. А знаешь, какая процедура? Голосование первое: 226 в парламенте — потом решение Конституционного суда — привет [уволенному Зеленским с поста главы КСУ Александру] Тупицкому. Потом еще раз голосование: 226 — закрытие сессии. И еще одно голосование на следующей сессии: 300 голосов. Скажи: соберет Зеленский 300 голосов в парламенте? В новой даже коалиции кто, "Довіра" будет голосовать? Или "За майбутнє" будет голосовать? Или "Слуга народа" за это будет голосовать? Или как? Или мы опять будем делать вид, что мы?..» — сказал Богдан.



Второй проблемой он назвал вопрос участников незаконных вооруженных формирований, которых не хочет принимать Россия и не может принять Украина.



«Там 30 тысяч солдат с автоматами. Пока они ездили в командировки, мы думали, что с ними делать. Ну, Россия их не хочет принимать, потому что это дестабилизация ситуации внутри России. И Украина их не может принять. Ну, что бы мы там ни построили, какие бы Дубаи там ни были, они будут… Часть этих людей — это граждане Украины. Они когда-то работали на каких-то работах. Есть часть деклассированных. Это какие-то бывшие шахтеры, водители тракторов — сейчас танкисты. Ну, им жрать нечего — они идут туда, где деньги платят. Кто-то идейный, кто-то алкаш, а кому-то просто семью кормить надо. Они не вернутся на свои мирные работы. Они не будут уже мирными трактористами. Не будут. Что делать с этими людьми? Куда их деть? Что договорились? Как? Где?» — заявил экс-глава Офиса президента.