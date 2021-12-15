Спасатели потушили пожар на территории пивоваренного завода на Луганщине

Пожар на территории пивоваренного завода в Кременной. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали возгорание центрального склада на территории Кременского пивоваренного завода «Пинта» в поселке Кременная Луганской области. Об этом сообщает ГСЧС области.



Информация о пожаре поступила на линию «101» 14 декабря в 15:15.



Прибывшие на место происшествия пожарные выявили горящее складское помещение в ангаре центрального склада №1. Также на месте пожара была обнаружена пострадавшая с ожогами лица, которую передали медицинским работникам.

Пожар на территории пивоваренного завода в Кременной. Фото: ГСЧС

В 15:20 пожар был локализован и в 16:04 ликвидирован.



Вероятная причина пожара — короткое замыкание электросети.