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Спасатели потушили пожар на территории пивоваренного завода на Луганщине

15 декабря 2021, 10:08

Спасатели потушили пожар на территории пивоваренного завода на Луганщине

Пожар на территории пивоваренного завода в Кременной. Фото: ГСЧС Пожар на территории пивоваренного завода в Кременной. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали возгорание центрального склада на территории Кременского пивоваренного завода «Пинта» в поселке Кременная Луганской области. Об этом сообщает ГСЧС области.

Информация о пожаре поступила на линию «101» 14 декабря в 15:15.

Прибывшие на место происшествия пожарные выявили горящее складское помещение в ангаре центрального склада №1. Также на месте пожара была обнаружена пострадавшая с ожогами лица, которую передали медицинским работникам.

Пожар на территории пивоваренного завода в Кременной. Фото: ГСЧС

В 15:20 пожар был локализован и в 16:04 ликвидирован.

Вероятная причина пожара — короткое замыкание электросети.

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