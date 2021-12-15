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«ДНР»: Еще 453 заболевших и 16 умерших от ковида

15 декабря 2021, 10:38

«ДНР»: Еще 453 заболевших и 16 умерших от ковида

За прошедшие сутки, 14 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 453 случая заражения коронавирусом. Кроме того, 694 человека выздоровел, а 16 умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там признали 115 222 заболевших COVID-19. Из этого числа 102 770 пациентов выздоровели, а 8 818 человека умерли.

Продолжают болеть 3 634 пациента.

Кроме того, за сутки выявлено 64 случая пневмоний. Из них госпитализировано 39 человек. Всего на лечении находится 1 190 пациентов с пневмониями, из них 753 на кислородной поддержке (+15 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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