«ДНР»: Еще 453 заболевших и 16 умерших от ковида

За прошедшие сутки, 14 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 453 случая заражения коронавирусом. Кроме того, 694 человека выздоровел, а 16 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признали 115 222 заболевших COVID-19. Из этого числа 102 770 пациентов выздоровели, а 8 818 человека умерли.



Продолжают болеть 3 634 пациента.



Кроме того, за сутки выявлено 64 случая пневмоний. Из них госпитализировано 39 человек. Всего на лечении находится 1 190 пациентов с пневмониями, из них 753 на кислородной поддержке (+15 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.