Пограничники не пустили в Украину россиянина, который выдавал себя за агента спецслужб

Пограничники в аэропорту «Борисполь» отказали в пропуске гражданину России, который пытался изображать из себя агента спецслужб. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



Иностранец прибыл в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби. На пограничном контроле он предоставил паспорт на имя 45-летнего гражданина РФ, однако уверял, что это паспорт прикрытия.



Назвать цель визита в Украину мужчина не мог, как и предоставить контакты людей, к которым направлялся.



В разговоре с пограничником мужчина «признался», что за его плечами — несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, он якобы работал в «команде Путина», ждал своей заслуженной и обещанной награды — медали «героя России». Однако, по словам россиянина, его обманули.







Также мужчина утверждал, что испытывал на себе разные «порошки», завозимые в РФ для тамошних спецагентов.



По словам «спецагента», на него начали совершать атаки. Поэтому он решил просить помощи у украинских спецслужб.



«Проверять все "заявления" россиянина пограничники, конечно, не стали. Достаточно было, что тот не смог ни назвать четкую цель приезда, ни подтвердить ее», — заявили в ГПСУ.



Россиянин вернулся обратным рейсом в Абу-Даби.