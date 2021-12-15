Коронавирус забрал еще 26 жизней на Донетчине и 10 на Луганщине

За минувшие сутки, 14 декабря, в Донецкой области выявили 425 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 418 человек, а умерли — 26.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 161 480 заболевших COVID-19. Из них 150 379 пациентов выздоровели, а 4 936 человек умерли.



В Луганской области за минувшие сутки выявили 154 случая коронавируса, сообщает облгосадминистрация. Кроме того, 744 человек выздоровели, а 10 умерли.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявили 58 877 заболевших COVID-19. Из них 53 683 пациента выздоровели, а 2 107 человек умерли.

За минувше сутки в Украине выявили 8 109 случаев заражения коронавирусом.



Донецкая и Луганская области продолжают находиться в «желтой» зоне карантина.