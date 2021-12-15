Рада проведет внеочередное заседание для выплаты долгов шахтерам

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 декабря. Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Руслан Стефанчук.



В повестке дня: рассмотрение законопроект № 5891-1, которым предусматривается внесение изменений в бюджет Украины на 2021 год. Речь идет о выделении до конца года 2,4 миллиарда гривен для стабилизации работы государственных угледобывающих предприятий.



«Время полностью рассчитаться с работниками угольной отрасли!» — подчеркнул Стефанчук на своей странице в Facebook.



Внеочередное пленарное заседание созывается по требованию 156 народных депутатов и состоится 16 декабря после завершения очередного пленарного заседания.